الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هدى زكريا تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل مذبحة كفر قاسم ودير ياسين

هدى زكريا
هدى زكريا

قالت د.هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن مذبحة كفر قاسم ودير ياسين في 1956 كان هناك تعمد فيها واستفادت منها عصابات الهاجاناة الصهيونية، وكانت مكونة من 60 ألف مقاتل.

أضافت زكريا، خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع د.محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المذبحة كانت مدبرة ومرتبة بفعل فاعل من دول أوروبا وكان لهم غرضان منها الأول هو التخلص من فائض اليهود لديهم لأنهم يمثلون خطرًا على الطبقة البرجوازية.

وتابعت أن الغرض الثاني هو زرعهم كشوكة في ظهر العرب الذين يطالبون بالتحرر من الاستعمار.

أشارت إلى أن الوطن لدينا مقدس ونضحي بحياتنا من أجله، ولكن حسن البنا، أراد ضرب المقدس بمقدس آخر، عندما قال: "ما الوطن إلا قطعة من تراب عفن وأنه من الممكن أن يحكمنا شخص من ماليزيا"، وذلك من باب ضرب الوطنية.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

برنامج "الشاهد" يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، هو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

هدى زكريا مذبحة كفر قاسم دير ياسين عصابات الهاجاناة الصهيونية دول اوروبا اليهود الاستعمار

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