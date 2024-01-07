الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هدى زكريا لـ"الشاهد": حبى للبدلة الكاكى أثر فى اختيار موضوعاتى الدراسية

هدى زكريا
هدى زكريا

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إنها بعد تلقيها برفقة بعض زميلاتها بعض التدريبات على الأسلحة في حرب 1967، قال لهم الضابط المسئول عن التمرين: "سنرسلكم على الجبهة بحرب الاستنزاف".

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها وقتها ردت عليه قائلة، بأنهم تم تدريبهم على أهداف ثابتة ولم يتدربوا على أهداف متحركة، فقال الضابط: "البنات بيتكلموا بلهجة عسكرية"، مؤكدة أن هذا كان شعورها المدني الدائم حبًا في البدلة الكاكي وهذا أثر على اختيار موضوعاتها الدراسية.

وأوضحت أن الدكتور أحمد خضر، سبقها لعلم الاجتماع العسكري حيث إنه كان في السنة النهائية بالجامعة وكانت هي بالمرحلة الأولى، والتحق بعدها بالجيش عام 1967، وحضر رسالة ماجيستير عن علم الاجتماع العسكري.

وأشارت إلى أنها غارت من الدكتور أحمد خضر، والمشرفة على رسالته كانت الدكتورة حكمت أبو زيد، أول وزيرة مصرية، وكانت هي من ضمن تلاميذها، وأصبحت بعد ذلك متخصصة في علم الاجتماع العسكري والسياسي، موضحة أن علم الاجتماع العسكري ظهر بعد الحرب العالمية الثانية بسبب كثرة الإصابات فيها وتم إحضار العلماء لدراسة أحوال المصابين، ولكن موسوعة العملية له كانت في عام 2008.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

هدى زكريا البدلة الكاكي موضوعاتها الدراسية علم الاجتماع العسكري الدكتور أحمد خضر

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