الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هدى زكريا تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تهديدها بالقتل بعد دفاعها عن نصر أبو زيد

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وهدى زكريا

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إنها بعد الحكم بإدانة نصر أبو زيد، كانت تصرح بأنها ترى زميلها أبو زيد الذي تعرفه جيدًا أنه شخص صادق في إيمانه ومسلم حقيقي، وتشك في القاضي الذي قرر الحكم عليه لأنها لا تعرفه.

وأضافت "زكريا"، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها  فوجئت بهذا التصريح منشورًا بالصفحة الأولى من جريدة الأحرار، بعنوان "في مبادرة ضد الظلام قامت هدى زكريا بالدفاع عن نصر أبو زيد"، كما تواصلت معها مجلة روزاليوسف وطلبت منها بيانًا حول هذه القضية، وأيضًا جريدة الوسط الكويتية التي نشرت هذا التصريح.

وأضافت: "قال لي البعض أن حياتي أصبحت مهددة بالقتل بعد هذه التصريحات الصادمة، ولكني قررت الرد عن الخطأ الذي واجهه زميلي نصر أبو زيد، وعدم الانتظار حتى يصل الخطر عند بابي؛ لأن المثقف دائمًا يتناول الأمر بصورة غير مشابهة تمامًا للمتطرف".

الشاهد الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي نصر أبو زيد الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز جريدة الاحرار مجلة روزاليوسف جريدة الوسط الكويتية مهددة بالقتل

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