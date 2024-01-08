هدى زكريا لـ"الشاهد": جمال عبدالناصر ورفاقه لم يريدوا تصدر المشهد فى الثورة

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن مذكرات الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، تحدث فيها عن ثورة الضباط الأحرار، قائلًا: "فرض الوضع علينا أن تكون فئة منا هي المخلصة للفكرة الوطنية".

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن "عبدالناصر"، ورفاقه لم يريدوا أن يتصدروا المشهد، ولكن الضباط كانوا بين الشيوعيين والإخوان، فالأخيرة تقول إنه لا يوجد انتماء للدولة، والشيوعية تريد إسقاط الطبقة العمالية.

ظهر شيء مخيف بالمجتمع المصري ليزداد الفقراء فقرًا والأغنياء غنى

وأشارت إلى أنه في عام 1944 تكشف أن هناك شيئًا مخيفًا في المجتمع المصري ليزداد الفقراء فقرًا والأغنياء غنى، وحدثت مشكلة في ميزانية الدولة وكيفية الاتيان بمصدر يزيد من ميزانية الدولة، فاقترحوا بأن من لديه 3 آلاف فدان يدفع ضرائب قرش عن كل فدان، وقام أحد الإقطاعيين وقال إن "الإقطاعي منا فقير ولا يستطيع أن ينفق على الضريبة".

وأكدت أن فكرة الحلم الذي كان لدى جمال عبدالناصر، تمت محاربته بمن قال فكرة تحديد الملكية فعائلة الاباظية “وجيه أباظة” كانت لديها 6 آلاف فدان وعندما قامت الثورة لم تجد لديها أفدنه لأنهم قاموا ببيعها لمن يخدمون لديهم وأخذوا ضمانات عليهم.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري قبل الثورة كان منهارًا لأن من كان لديه 5 آلاف أفدنة كان يزرع منها ألف فدان ويترك الباقي بورا مما أسقط الاقتصاد المصري.