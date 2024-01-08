هدى زكريا تكشف لـ"الشاهد" قصة أصحاب الجلايب الزرقاء وسبب اعتراض الإقطاعيين عليهم

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن إقطاعيّ مصر رفضوا دعم ميزانية الدولة المصرية بقرش صاغ في الفدان، وكانوا يقولون إن الإقطاعي فقير.

وتساءلت خلال خلال حوارها ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، كيف يكون الإقطاعي فقيرا، وما هو حال عامل التراحيل الذي يعمل لديه، وكان يأخذ وقتها 2 مليم في اليوم بعد تعذيبة.

وأشارت إلى أنه في مضابط الثلاثينات بالبرلمان، قام أحد الإقطاعيين وقال تصوروا إنه شاهد أحد الفلاحين وهو يرتدي جلبابا أبيض، وتساءل كيف يعمل لأن الفلاحين وقتها كانوا لا يرتدون سوى الجلاليب الزرقاء، مشيرة إلى أنه لم تكن توجد إنسانية للفلاح لديهم.

وأكدت أن الطبقة الوسطى كانت صاحبة رؤيا من أعظم الأشياء والقيم حتى قصص نجيب محفوظ تدور كلها في هذا الفلك وكان يوجد تمهيد لحركة ثورية كان لابد أن تقوم.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.