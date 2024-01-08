الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هدى زكريا تروى لـ"الشاهد" تفاصيل زيارة نيلسون مانديلا لقبر جمال عبدالناصر

الدكتورة هدى زكريا
الدكتورة هدى زكريا

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن العدو الإسرائيلي عندما فشل في مواجهة مصر عسكريًا قرر اللعب على تشكيل الوعي.

وأضافت خلال خلال حوارها ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد دراسة أقامها باحث إيراني يدعى "عاصم بيات"، اسمها "الإسلام والبهجة"، وقال فيها إن الدين الإسلامي دين عظيم نزل على قبيلة تدعى قريش وتحولت لحضارة ودولة عظيمة من المهندسين والأطباء وصدرت للعالم الحضارة.

وتابعت: أن صاحب الدراسة تساءل لماذا يتحول الدين لأسود قاتم في سيناء، مشيرة إلى أنه كشف أن هناك مؤامرة قديمة لزرع الإرهاب في سيناء.

نيلسون مانديلا وجمال عبدالناصر

وأشارت إلى أن نيلسون مانديلا عام 1956، كان مسجونًا في زنزانته ويعذب وكتب مظلمة يقول فيها "لا تضربونا ولا تعذبونا"، وفجأة سمع صوت جمال عبدالناصر، وهو يقول "تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية"، فقال "مانديلا": "أنه أسمر مثلي وحرر أرضه فلماذا لا نكافح كفاحًا مسلحًا وقطع المظلمة". 

وأكدت أن مانديلا بعدما أصبح رئيسًا لجنوب إفريقيا زار قبر "عبدالناصر" وقال له: "أنت تعلم أني كنت في السجن ولم استطع أن أجيء إليك ولكن أنت تعلم أني كنت أشب على أطراف أصابعي لعل أنظارك تقع علي"، مشيرة إلى أن هذه كانت مصر بالنسبة للعالم.

وأوضحت أن الدول الخائفة من فكرة الثورة التي تقوم على الملكية قررت أن تتواطئ للحفاظ على الملكية الباقية في العالم.

هدى زكريا نيلسون مانديلا جمال عبدالناصر زار قبر الثورة الدين الإسلامي

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