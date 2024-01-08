"إسكان البرلمان": مصر تستهدف 300 مليار دولار استثمارات أجنبية حتى 2030

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنه في تعديلات قانون الأراضي الصحراوية سُمح للأجنبي أن يتملك لتشجيع الاستثمار، معبرًا: "لا يمكن لمجلس النواب تمرير قانون يهدد مصر وأمنها".

تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

وأكد النائب، خلال حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن ٥٠ مليار دولار سنويًا مستهدفة من الاستثمار الأجنبي في مصر، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج لم تأتِ إلا بالاستثمار الأجنبي، ويمكن القول إن مصر تستهدف 300 مليار دولار استثمارات أجنبية حتى 2030.

زيادة الإنتاج المحلي

وتابع: "الاستثمار الأجنبي يحصل على موافقات من عدة جهات في مصر، والمستثمر الأجنبي لن يأخذ الأرض ويهاجر".

واستطرد: "المستثمر سيحصل على الأراضي وفقا لمشروعه، المستثمر الأجنبي من الممكن أن يحصل على أراضي زراعية بمساحات كبيرة".