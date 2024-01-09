نبيل عمر لـ"الشاهد": لا يوجد مجتمع فى العصر الحديث يقيم مشروعًا حضاريًا دون تصنيع

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إن تغيير الثقافة يؤدي إلى تغيير القيم، والثقافة لا تتعلق بوجود رقيب من عدمه.

وأكد الكاتب الصحفي نبيل عمر، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه منذ تجربة محمد على وحتى اليوم لم يتم تتغيير ثقافة المجتمع المصري.

تطوير الثقافة

وتابع: "تطوير الثقافة لا يعني قطع الصلة مع الهوية، ولكن تطوير الثقافة يأخذ من المتغيرات القديمة منها الدين والعادات والتقاليد ثم تحدث تكمله وتوسيع في هذه الثقافة".

واستطرد: "لا يوجد مجتمع يستطيع عمل مشروع حضاري دون التصنيع، فالتصنيع هو صناعة أدوات الإنتاج، وكانت البداية مع محمد علي بالتقليد ثم التطوير ثم التكملة".

وذكر، أن المشاركة في أدوات الإنتاج تتيح للدولة مزايا نسبية في قطاع الإنتاج، معبرًا: "مصر بها رمال نقية يمكن استخدامها في مهام عدة مثل بناء العقارات ولكن استخدام الرمال في الصناعة تأتي بمليارات الدولارات، لذا تغيير نمط الإنتاج أمر هام من أجل التطوير والتحديث ومواكبة العصر".

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.





