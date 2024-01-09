الثلاثاء 09 يناير 2024
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نبيل عمر لـ"الشاهد": الخطة الخمسية نجحت بامتياز ونقلت مصر لمكانة مرتفعة

الكاتب الصحفي نبيل
الكاتب الصحفي نبيل عمر

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إنه تم ارتكاب بعض الأخطاء في تحربة عبد الناصر وكانت المؤامرة من أولى الأسباب التي أدت إلى فشل تحربة عبد الناصر في عام ١٩٦٧.

نجاح الخطة الخمسية

وأكد الكاتب الصحفي نبيل عمر، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن تجربة الخطة الخمسية نجحت بامتياز ونقلت نصر نقلة كبيرة، حيث كانت مظاهر النهضة واضحة بصورة كبيرة آنذاك.

وتابع: "عندما انتقلت من أحدى قرى الريف إلى العاصة القاهرة لتكملة مشواري التعليمي أثناء المرحلة الإبتدائية حدث معي بعض الغرائب منها أن أحد المدرسين داخل مدرسة القاهرة تعمد أن يكتب لي “غشاش” رغم حصولي على الدرجات النهائية في الاختبارات، وذلك بسبب اعتقاده أنني أقوم بالغش من الطلاب المتواجدين في الفصل، ولكن بعد حرصي على الجلوس بمفردي وحصولي على الدرجة النهائية قام هذا المدرس بالاعتذار لي أمام الجميع".


تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

نبيل عمر الكاتب الصحفي نبيل عمر اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز

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