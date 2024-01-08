الثلاثاء 09 يناير 2024
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نبيل عمرو لـ"الشاهد": الاحتلال العثمانى رسّخ لفكرة عدم العدالة فى مصر

نبيل عمرو
نبيل عمرو

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر إن ميزان الشخصية المصرية اختل منذ فترات طويلة، لافتًا إلى أن مصر بعد الحضارة المصرية  القديمة تعرضت للاحتلال كثيرًا وتعرضت للمظالم، ولكن المصريين بينهم وبين بعضهم كانوا متساوين.

أضاف نبيل، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن ماعمق الفارق بين المصريين هو الاحتلال العثماني لأنها عاش في مصر كثيرًا، وأخذ خيراتها واصطفى من المصريين جماعة لخدمته والقيام بمصالحة.

وأكد أن الاحتلال العثماني كان غزوًا لمصر ورسخ لفكرة عدم العدالة في تعامله مع المصريين، مشيرًا إلى أن فكرة أن تغزو دولة وتحول ناسها لشغيلة فهذا غزو، وهو عندما احتل مصر أخذ كل الأسطوات منها ونقلها لبلاده ولو هذه الخبرات تراكمت عبر السنوات لكان وضع مصر مختلفا الآن.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

نبيل عمر الاحتلال العثماني رسخ لفكرة عدم العدالة مصر الحضارة المصرية القديمة

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