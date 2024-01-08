الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

نبيل عمر لـ"الشاهد": الشخصية المصرية ينقصها الجدية والالتزام

نبيل عمر
نبيل عمر

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إن ظروف عمله جعلته يتعرف على الشخصية المصرية من أدنى القاع لأعلى مستوى؛ لأنه من طين الأرض، مؤكدًا أن مساحة الثقة بينه وبين الأفراد تكون من أول لحظة.

أضاف عمر، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشخصية المصرية ينقصها الالتزام والجدية، مؤكدًا أنه يوجد حالة من عدم الجدية ونحتاج أن نكون جد جدًا وملتزمين.

وأكد أن هذا تراث قديم وليس جديدا، خاصة مع انتشار فكرة أنا ابن مين في المجتمع والإحساس أن هناك تفاوت في مؤسسة الدولة وهذا من عقود طويلة، مشيرًا إلى أنه يوجد ناس تشعر أن لها مكانة مميزة، وهذا موجود بأي مجتمع ولكنها تكون هوامش ولكن في مصر ظاهرة.

وأشار إلى أن فكرة ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص لا نتمتع بها في المجتمع، بما أن هناك ناس ممكن بالواسطة لا تؤدي عملها بشكل مميز وتأخذ امتيازات.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

نبيل عمر الشخصية المصرية ينقصها الإلتزام الجدية تفاصيل برنامج الشاهد

مواد متعلقة

هدى زكريا تكشف لـ"الشاهد" قصة أصحاب الجلاليب الزرقاء وسبب اعتراض الإقطاعيين عليهم

هدى زكريا لـ"الشاهد": من حاولوا ضرب الشخصية المصرية كانوا يضربون لحظة توهجها

هدى زكريا تروى لـ"الشاهد" تفاصيل زيارة نيلسون مانديلا لقبر جمال عبدالناصر

هدى زكريا تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل مذبحة كفر قاسم ودير ياسين

هدى زكريا لـ"الشاهد": يجب التعلم من الشعب المصرى الديمقراطية الدينية

هدى زكريا تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تدريبها على سلاح "كلاشينكوف" بحرب 1967

الأكثر قراءة

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

منتجو الدواجن: السوق تحتاج لمضاعفة الأمصال لحماية إنتاج «الدورة الشتوية»

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

القسام: استهداف ناقلة جنود إسرائيلية والإجهاز على قوة خاصة

«غسلوا شرفهم».. حبس شقيقين في قتل فتاة وخبير زراعي بالمعصرة

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية