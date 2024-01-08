نبيل عمر لـ"الشاهد": الشخصية المصرية ينقصها الجدية والالتزام

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إن ظروف عمله جعلته يتعرف على الشخصية المصرية من أدنى القاع لأعلى مستوى؛ لأنه من طين الأرض، مؤكدًا أن مساحة الثقة بينه وبين الأفراد تكون من أول لحظة.

أضاف عمر، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشخصية المصرية ينقصها الالتزام والجدية، مؤكدًا أنه يوجد حالة من عدم الجدية ونحتاج أن نكون جد جدًا وملتزمين.

وأكد أن هذا تراث قديم وليس جديدا، خاصة مع انتشار فكرة أنا ابن مين في المجتمع والإحساس أن هناك تفاوت في مؤسسة الدولة وهذا من عقود طويلة، مشيرًا إلى أنه يوجد ناس تشعر أن لها مكانة مميزة، وهذا موجود بأي مجتمع ولكنها تكون هوامش ولكن في مصر ظاهرة.

وأشار إلى أن فكرة ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص لا نتمتع بها في المجتمع، بما أن هناك ناس ممكن بالواسطة لا تؤدي عملها بشكل مميز وتأخذ امتيازات.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.