ناجى قمحة: مصر تواجه التحديات الخارجية بالوعى والتلاحم وتحافظ على القضايا العربية

أشاد أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطي، بالدور الذي تلعبه الدولة المصرية في مواجهة التحديات الخارجية والحفاظ على الأمن القومي والقضايا العربية.

وأكد قمحة، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن مصر تتمتع بالتماسك والتلاحم الداخلي والوعي السياسي، وأنها تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتذليل العقبات في كل المجالات، وأضاف أن مصر تتابع بحذر وحكمة ما يحدث في المنطقة ودول الجوار، وأنها تمارس دورها الاستراتيجي بشرف ومسئولية.

وأوضح، أن مصر تهتم بالحفاظ على الجيوش واستقرار الدول العربية، وأنها تدعم القضية الفلسطينية منذ عقود، وأنها تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتطالب بوقفه، وأردف أن الوطن العربي يتأثر بالأزمات العالمية، وأن ما يحدث فيه يؤثر على العالم كله، وأن العالم لا يمكنه أن يتجاهل ما يحدث في الشرق الأوسط.