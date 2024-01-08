الإثنين 08 يناير 2024
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"إسكان النواب": تعديلات تشريعات قانون الإيجار القديم قد تنتهى قبيل انتهاء الفصل التشريعى الجارى

النائب محمد عطية
النائب محمد عطية الفيومي

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، إن أصحاب العمارات وخاصة في في منطقة وسط البلد يعانون بسبب قيمة الإيجار الذي يبلغ نحو 100 جنيه لعمارة كاملة قيمتها إجمالا تصل لـ 200 و300 مليون جنيه، وهذا التفاوت الكبير في أسعار العقارات يرجع لـ قانون الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم 

وأكد الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية صدى البلد: أن هناك أفكارا مطروحة، ومشروعات قوانين ستعرض الفترة المقبلة بعد الانتهاء من حل التشابك بين المؤجر والمستأجر في كل أرجاء الدولة.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وأضاف في حديثه، أن تعديلات تشريعات قانون الإيجار القديم قد تنتهي قبيل انتهاء الفصل التشريعي الجاري، مؤكدًا أن القانون يمس 70 لـ 80% من الشعب المصري، معبرًا: "ليس لدينا نية سيئة من فتح ملف الإيجار القديم".

إسكان النواب محمد عطية الفيومي صدى البلد على مسئوليتي قانون الإيجار القديم

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