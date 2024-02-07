الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الدخول لمخيم نور شمس

منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية؛ وذلك وفقًا لنبأ عاجل أوردته قناة “القاهرة الإخبارية”.

إصابة شاب وفتاة في مخيم نور شمس بطولكرم

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة شاب وفتاة في مخيم نور شمس بطولكرم، مشيرةً إلى أن الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف التابعة له من الوصول إلى الفتاة.

فيما بثت القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها خلال البث المباشر، لحظة منع الآليات العسكرية الإسرائيلية سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، من الدخول إلى المنطقة لحمل الجرحى والمصابين وأجبرتهم على العودة.

وتتزامن الأحداث الجارية داخل مخيم نور شمس بطولكرم، مع اندلاع اشتباكات مع شبان فلسطينيين من المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم نور شمس في طولكرم.