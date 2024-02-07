بلينكن: ننظر فى رد حماس بشأن الاتفاق الإطارى بشكل مفصل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إننا ننظر في رد حركة حماس بشأن الاتفاق الإطاري بشكل مفصل، مشيرًا إلى أن رد الحركة قيد الدراسة.

نبذل قصارى جهدنا لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأضاف بلينكن، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا نبذل قصارى جهدنا لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد بلينكن، أن كل الأطراف تبذل جهدها ونأمل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.