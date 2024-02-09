الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

في اليوم الـ126 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى بقصف للاحتلال على غزة

الشهداء
الشهداء

استشهد وأصيب، فجر اليوم الجمعة، عشرات المواطنين في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات طالت عدة منازل في أحياء مدينة غزة وتحديدا في الرمال والصبرة والزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

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"القاهرة الإخبارية": غارات للاحتلال على "جباليا البلد" فى شمال غزة

مركبات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب القصف الصاروخي والمدفعي

ولفتت إلى أن مركبات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيرة على كل ما يتحرك.

كما أطلقت أن زوارق الاحتلال الحربية قذائف على منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

كما استشهد ثمانية مواطنين بينهم نساء وأطفال بقصف صاروخي للاحتلال استهدف منزلين لعائلتي السيد والنحال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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شهداء وجرحي في قصف الاحتلال لمنزل بدير البلح

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

كما ارتقي عدد من الشهداء جراء تواصل القصف المدفعي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد شاب ومسن في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، في رصاص قناصة الاحتلال.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

ارتفاع عدد الشهداء إلى 27840

ويواصل جيش الاحتلال شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسي ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحتجزين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر إلى 27840 شهيدا وأكثر من 67300 جريح، ولا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

قصف قطاع غزة طائرات الاحتلال الزيتون ميناء الصيادين

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