الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقررة أممية: إسرائيل لا تزال تمارس أعمال تطهير عرقي في غزة

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، مساء اللأربعاء، إن المدنيين يقتلون يوميًا بغزة.

أضافت المقررة الأممية في تصريحات صحفية، أن إسرائيل تجاهلت أمر محكمة العدل بوقف قتل المدنيين، مؤكدة أن إسرائيل لم تطبق قرار محكمة العدل بشأن غزة.

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وأكدت ألبانيز أنه يجب اتخاذ كل الإجراءات لمنع الإبادة في غزة، لافتة إلى أن هناك إمكانية قوية للمجتمع الدولي لوقف المذابح الجارية في غزة.

وأشارت ألبانيز إلي أن الصادم أن دولا أعضاء بالمحكمة هاجموا وكالة الأونروا، موضحة أنه يمكن للدول التي تتعامل مع إسرائيل تجاريا وقف هذا التعامل للضغط عليها، مشددة على أن إسرائيل لم تحترم أبدا القانون الدولي، وسمح لها أن تنتهك القانون منذ عام 1967.

وأضافت ألبانيز أن إسرائيل لا تزال تمارس أعمال تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

المقررة الأممية المدنيون محكمة العدل غزة إسرائيل

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