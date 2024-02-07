جوتيريش: أدعو لوقف فورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية فى غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه يدعو مجددًا لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الأزمة في غزة

وكان قد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن نحو 2.3 مليون فلسطيني في غزة يواجهون ظروفًا مزرية وغير إنسانية، ويكافحون من أجل اجتياز يوم آخر دون مأوى مناسب، وتدفئة، ومرافق صحية، وطعام، ومياه صالحة للشرب، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تسعى جاهدة إلى تقديم المساعدة للمحتاجين "في مواجهة معاناة إنسانية وعقبات هائلة.

الحرب بغزة

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قال الأمين العام، خلال إحاطته أمام الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي، إن المائة يوم الماضية كانت مفجعة وكارثية بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين في غزة، بعد مقتل أكثر من 26 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 60 ألف آخرين في العمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، مضيفًا "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".