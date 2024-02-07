الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تدرس باهتمام مقترح الهدنة مع حماس

قصف غزة
قصف غزة

قال متحدث باسم حكومة الاحتلال، الأربعاء، إن المسؤولين "يدرسون باهتمام" اقتراح هدنة جديدة في غزة.

أضاف المتحدث آفي هيمان "تلقينا إخطارا من المفاوضين القطريين، إننا ندرسه، الموساد يدرس باهتمام ما قُدّم لنا".

وأمس، قالت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات إن مسؤولين مصريين تلقوا رد حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في قطاع غزة.

أضافت الهيئة في بيان "مصر ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية، بما في هذا تكثيف عقد الاجتماعات معها للتوصل في أقرب وقت للاتفاق بينها حول صيغته النهائية".

كانت حركة حماس قد سلمت ردها حول اتفاق الإطار المقترح للتهدئة لمصر وقطر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي فيي الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وقالت الحركة في بيان إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي حكومة الاحتلال غزة حماس

مواد متعلقة

البرلمان العربي يدين إعلان الأرجنتين عزمها نقل سفارتها إلى القدس

ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيلي على حمص السورية إلى 9 قتلى و13 جريحا

الهند تقرر إقامة سياج على طول حدودها مع ميانمار

مقتل 6 وفقدان أكثر من 40 آخرين في انهيار أرضي جنوب الفلبين

بينهم أسرى محررون.. إسرائيل تعتقل 25 فلسطينيًا من الضفة الغربية

أبوالغيط يدين إعلان الأرجنتين اعتزام نقل سفارتها فى الأراضى المحتلة للقدس

بوريل: زيارتى لكييف تؤكد الدعم الأوروبى الثابت لأوكرانيا

تحقيق إسرائيلى فى مقتل مدنيين بنيران صديقة يوم 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الرئيس السيسى يوجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لكى تستعيد الكرة المصرية هيبتها

مدحت بشاى

مصريتنا.. والظهير الفكرى للرئيس

جلال حمام

واشنطن ولندن تتفقان على إحراج نتنياهو

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية