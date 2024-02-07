بوريل: زيارتى لكييف تؤكد الدعم الأوروبى الثابت لأوكرانيا

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الغرض من زيارته لكييف هو مناقشة دعم الاتحاد الأوروبى الثابت لأوكرانيا في القطاعين العسكرى والمالى، وكذلك في مسار الإصلاح للاتحاد الأوروبى.

وكتب بوريل- فى تغريدة له على حسابه في منصة "إكس"- "عدت إلى كييف فى زيارتى الرابعة منذ بداية العملية العسكرية الروسية لنناقش مع أصدقائنا الأوكرانيين دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لأوكرانيا من الناحية العسكرية ومن الناحية المالية من خلال التسهيلات الجديدة لأوكرانيا"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وكان بوريل قد أعلن، الشهر الماضى، زيارته لأوكرانيا، في أوائل فبراير، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي؛ لإعادة التأكيد على الدعم العسكري والأمني المستمر لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبى.