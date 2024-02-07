بينهم أسرى محررون.. إسرائيل تعتقل 25 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 25 فلسطينيًا من الضفة الغربية بينهم أسرى محررون.

عمليات الاعتقال تركزت في نابلس والخليل وطولكرم

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم، أن عمليات الاعتقال تركزت في نابلس والخليل وطولكرم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على بيت لحم والقدس ورام الله.

وحسب الوكالة، ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو ستة آلاف و420 حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.