الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بينهم أسرى محررون.. إسرائيل تعتقل 25 فلسطينيًا من الضفة الغربية

جيش الاحتلال الصهيونى
جيش الاحتلال الصهيونى

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 25 فلسطينيًا من الضفة الغربية بينهم أسرى محررون.

عمليات الاعتقال تركزت في نابلس والخليل وطولكرم

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم، أن عمليات الاعتقال تركزت في نابلس والخليل وطولكرم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على بيت لحم والقدس ورام الله.

وحسب الوكالة، ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو ستة آلاف و420 حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

القوات الإسرائيلية الضفة الغربية وفا نابلس القدس

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