الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القوات الإسرائيلية تدمر البنى التحتية لمخيمات الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية

أكدت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة، اليوم الإثنين، أن العمليات العسكرية في مخيمات الضفة الغربية ما زالت مستمرة، بالإضافة إلى حملات الاعتقال الواسعة بحق الأسرى المحررين والناشطين والتي تجاوزت 7 آلاف عملية اعتقال حتى الآن.

وقالت النتشة، إن القوات الإسرائيلية تقوم بمداهمة شبه يومية باستخدام القوة المفرطة، وتعمل على تدمير البنى التحتية للمخيمات والشوارع الرئيسية في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن هناك اتجاها من قبل قوات الاحتلال لمهاجمة مفهوم "اللجوء" أو "المخيم الفلسطيني"، ومحاولة تأجيج الضفة الغربية للدخول في حرب شاملة ضد الفلسطينيين؛ هدفها الأساسي هو التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين تهجيرا طوعيا وجعل حياتهم مستحيلة في هذه المخيمات.

العمل الوطني العمليات العسكرية الضفة الغربية القوات الإسرائيلية المخيم الفلسطيني التطهير العرقي

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