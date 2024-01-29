انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالى من المجموعة "إيكواس"

أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو انسحابها بمفعول فوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

وقررت المجالس العسكرية في البلدان الثلاثة، في بيان مشترك، أمس الأحد، الانسحاب الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا متهمين المجموعة بالابتعاد عن قيم الإيكواس والوحدة الإفريقية، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية".

واتهم البيان المشترك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالفشل في مساعدة تلك البلدان الثلاثة في مكافحة التهديدات "الوجودية مثل الإرهاب"، كما اتهمتها بـ"خيانة مبادئ الكتلة التأسيسية".

وأضاف البيان "بدلًا من تحسين أوضاعهم، فإن عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أدت إلى مزيد من إضعاف السكان الذين عانوا بالفعل من سنوات من العنف".