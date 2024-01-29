الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيران تقرر إعدام 4 أكراد بتهمة "التعاون مع إسرائيل"

إعدام
إعدام

قررت السلطات الإيرانية إعدام 4 سجناء سياسيين أكراد، بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، ومحاولة تفجير مركز حساس تابع لوزارة الدفاع بمحافظة أصفهان وسط إيران، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

 

وذكرت المصادر الإعلامية أن المعتقلين الأربعة هم محمد فرامرزي (28 عامًا)، ومحسن مظلوم (27 عامًا)، ووفاء آذر بار (26 عامًا)، وبيجمان فتحي (28 عامًا).

 

وأكدت منظمات حقوق الإنسان الكردية أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكم الإعدام بحق المعتقلين الأربعة، المسجونين في سجن إيفين بطهران، "في صمت إخباري تام".

 

وأوضحت أن محكمة الثورة في طهران كانت قد أدانت المواطنين الأربعة، الذين اعتقلتهم السلطات في 22 يونيو 2022 بتهمة "التعاون مع إسرائيل".

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