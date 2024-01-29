الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نريد أسلحة.. رسالة مهمة من الأردن للولايات المتحدة بعد الهجمات الأخيرة

الجيش الأردني
الجيش الأردني

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر أمني أردني رفيع، أن الأردن نبه الولايات المتحدة مؤخرا إلى الحاجة لتعزيز الدفاعات على حدوده مع العراق وسوريا ضد مليشيات تدعمها إيران.

وقال المصدر الأمني الأردني، إن الأردن طلب في الآونة الأخيرة إرسال دعم ومعدات أمريكية أكثر تقدما إلى البلاد.

وفي وقت سابق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية، فقدان ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد على قاعدة دورية شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية العراقية.

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