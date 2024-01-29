الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بعد هجمات الأردن.. بيان عاجل من بريطانيا على استهداف القوات الأمريكية بالمنطقة

وزير خارجية بريطانيا
وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون

أدان وزير خارجية بريطانيا، ديفيد كاميرون، اليوم الاثنين، الهجمات التي تشنها القوات المتحالفة مع إيران ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية البريطاني عبر حسابه على منصة إكس، إن لندن ستواصل حث إيران على وقف التصعيد في المنطقة.

وأضاف كاميرون: "قلوبنا مع الجنود الأمريكيين الذين فقدوا أرواحهم وجميع الذين أصيبوا بجروح، وكذلك عائلاتهم".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحكومة الأردنية، إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين لم يقع على أرض المملكة ولكن في سوريا.

وكشف مسئول أمريكي لوكالة "رويترز"، عن إصابة ما لا يقل عن 34 فردًا من الجنود الأمريكيين بإصابات دماغية مؤلمة في هجوم طائرة بدون طيار على قاعدة عسكرية في الأردن، بعد أن ذكرت التقارير الأولية أن 25 أصيبوا في الهجوم.

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