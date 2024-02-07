نواف سلام بعد انتخابه رئيسا لمحكمة العدل الدولية: "مسؤولية كبرى لتحقيق العدالة"

أعرب القاضي اللبناني نواف سلام، عن سعادته بانتخابه رئيسا لمحكمة العدل الدولية، مؤكدا أنها مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة وإعلاء القانون الدولي، مشيرا إلى أن همه عودة مدينته بيروت أمًا للشرائع وأن ينجح اللبنانيون في إقامة دولة القانون في بلادنا وأن يسود العدل بين أبنائه.

وقال نواف، عبر حسابه على منصة X: "انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي"، مضيفا: "وأول ما يحضر إلى ذهني أيضًا في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت، أمًا للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وأن يسود العدل بين أبنائه".

وأعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الثلاثاء، أنه جرى انتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية من قبل أقرانه لمدة ثلاث سنوات، وبحسب البيان فإن الرئيس سلام عضو في المحكمة منذ 6 فبراير 2018.

وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان الرئيس سلام سفيرا وممثلا دائما للبنان لدى الأمم المتحدة الأمم في نيويورك من يوليو 2007 إلى ديسمبر 2017.

وقد طالبت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا.