عاجل.. استشهاد وإصابة عدد من المدنيين جراء عدوان إسرائيلى على حمص السورية

استشهد وأصيب عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي على مدينة حمص وريفها، وتصدى سلاح الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه حوالي الساعة 30: 00 من صباح اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفًا عددًا من النقاط في مدينة حمص وريفها وقد تصدى الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأضاف المصدر، أن العدوان أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.