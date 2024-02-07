الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. البنتاجون: 210 هجمات شنتها الفصائل الموالية لإيران ضد أهداف أمريكية

البنتاجون
البنتاجون

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إن الفصائل الموالية لإيران شنت 210 هجمات ضد أهداف أمريكية من البحر الأحمر وسوريا والعراق منذ 17 أكتوبر.

وشنت الولايات المتحدة ضربات جوية في العراق وسوريا، يوم الجمعة، ضد أكثر من 85 هدفا مرتبطا بالحرس الثوري الإيراني والميليشيات التي يدعمها ردا على هجوم مميت على القوات الأمريكية.

وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر للصحفيين، إن المؤشرات الأولية، تشير إلى أن الضربات لم تقتل أي إيرانيين، لكنه رجح سقوط ضحايا آخرين دون أن يذكر تفاصيل.

وذكرت قوات الحشد الشعبي العراقية، وهي قوة أمنية حكومية تضم جماعات مدعومة من إيران، إن 16 من أعضائها قتلوا بينهم مقاتلون ومسعفون.

وقالت الحكومة في وقت سابق إن مدنيين كانوا من بين القتلى الـ16.

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