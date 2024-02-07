الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 6 وفقدان أكثر من 40 آخرين في انهيار أرضي جنوب الفلبين

انهيار أرضي جنوب
انهيار أرضي جنوب الفلبين

قال مكتب محلي لإدارة الكوارث الفلبينية، اليوم الأربعاء، إن انهيارا أرضيا ضخما نجم عن هطول أمطار غزيرة بجنوب الفلبين أودى بحياة 6 أشخاص وفقدان أكثر من 40 آخرين.

كما أصيب 31 شخصا في الانهيار الأرضي الذي وقع أمس الثلاثاء بالقرب من موقع للتنقيب عن الذهب في بلدة ماكو في إقليم دافاو دي أورو، على بعد 965 كيلومترا جنوب مانيلا.

وقد دمر الانهيار الأرضي حافلتين تحملان عمالا من موقع التنقيب وعددا من المنازل، ولم يعرف على الفور عدد الركاب الذين كانوا على متن الحافلتين.

ووفقا لحكومة الإقليم، فإن نحو 46 شخصا مازالوا في عداد المفقودين، بناء على التقرير الأولي لمكتب الحد من مخاطر الكوارث.

وقالت حكومة الإقليم، إنه تم انتشال 6 جثث حتى الآن، مضيفة أنه يتم التحقق من هذه التفاصيل.

وصدرت الأوامر بإخلاء 5 قرى في ماكو بعد وقوع الانهيار الأرضي، كما يقيم 758 شخصا في مراكز إجلاء حاليا.

وأكدت وكالة مكافحة الكوارث أن الفيضانات والانهيارات الأرضية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وتضرر أكثر من 812 ألف آخرين، من بينهم 398 ألفا و158 اضطروا للفرار من منازلهم منذ 28 يناير الماضي.
 

الكوارث الفلبينية امطار غزيرة الفلبين الذهب ماكو مانيلا

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