الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيلي على حمص السورية إلى 9 قتلى و13 جريحا

عدوان إسرائيلي
عدوان إسرائيلي

أفاد مسئولون سوريون، بأنّ الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على مدينة حمص، بلغت 9 قتلى و13 جريحا، فيما تستمر أعمال البحث وإزالة الركام والأنقاض.

وقال مدير الخدمات الفنية في المحافظة أحمد حبيب، إن "مرآب المديرية دُمر بالكامل وخرج من الخدمة جراء العدوان، لافتا إلى أن اللجان المختصة تقوم حاليا بتقدير القيمة الإجمالية للأضرار"، بحسب وسائل إعلام محلية.

 تدمير 12 معدة هندسية وتضرر 48 آلية متنوعة بشكل جزئي


وأضاف: العدوان دمر أيضا "كازية" المرآب ومستودع الزيوت بالكامل وألحق ضرر كبير بآليات المديرية حيث دمرت 12 معدة هندسية (مدحلة عدد 3 وتركس عدد 3 وكريدر عدد 2 وقشاطة زفت وبوك وصهريج وقلاب مزود بملاحة لفك الثلج بشكل كامل)، إضافة إلى تضرر 48 آلية متنوعة بشكل جزئي كما تعرضت المبنى الإداري والورشات الفنية لأضرار جسيمة.

وكان مصدر عسكري سوري، قد صرح في وقت سابق، بأن العدو الإسرائيلي شن فجر اليوم عدوانا جويا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفا عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

حمص مدينة حمص أحمد حبيب العدوان العدو الإسرائيلي طرابلس

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