الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهند تقرر إقامة سياج على طول حدودها مع ميانمار

الهند
الهند

قررت الهند بناء سياج على طول حدودها مع ميانمار، التي تمتد بطول 1643 كيلومترًا، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية الهندي أميت شاه، على منصة "إكس".

كما قال إن من أجل توفير مراقبة أفضل، سيتم إنشاء مسار للدوريات على طول الحدود.

وقال وزير الداخلية الاتحادي إن "حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ملتزمة بإقامة حدود لا يمكن اختراقها".

وشيدت البلاد بالفعل سياجًا يمتد بطول 10 كيلومترات على طول الحدود في ولاية مانيبور، وهو الأمر الذي أدى إلى لفت انتباه العالم بسبب الصراع العرقي المستمر في المنطقة.

كما أشار شاه إلى تفاصيل بشأن مشروعين تجريبيين لبناء السياج على طول الولايات الشمالية الشرقية للهند، وهما مشروعا "أروناتشال براديش" و"مانيبور"، والموافقة على إقامة سياج جديد بطول 20 كيلومترًا في مانيبور.

سياج الهند ميانمار وزير الداخلية الهندي ناريندرا مودي

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