الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزيرة الصحة الفلسطينية تسلم رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

سلمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء الأربعاء، رسالة عاجلة إلى مكتب الأمم المتحدة لإيصالها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش، تتضمن المطالبة بحماية الطواقم الطبية وشهادات بالاعتداءات عليهم وعلى المستشفيات.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها الوزارة والقطاع الصحي الفلسطيني، اليوم، أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة رام الله، للمطالبة بحماية الطواقم الطبية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، إن 340 طبيبا وعاملا في القطاع الصحي استشهدوا جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأصيب نحو 900 بجروح مختلفة، فيما تواصل سلطات الاحتلال اعتقال 100 كادر.

txt

الهلال الأحمر الفلسطينى: قوات الاحتلال تحاصر 3 سيارات إسعاف وسط مدينة غزة

وخلال الوقفة، رفع المشاركون لافتات تندد باعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الكوادر الطبية، وطالبوا بتوفير الحماية لهم ووقف استهداف القطاع الصحي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت الكيلة أن الطواقم الصحية تتعرض لانتهاكات خطيرة في قطاع غزة والضفة"، ووصفت ما قامت به قوات الاحتلال في مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، مؤخرًا، "بالانتهاك الخطير" الذي راح ضحيته مريض واثنان من مرافقيه.

txt

الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت 22 طلبًا لتوصيل مساعدات إلى شمال غزة

واعتبرت الكيلة أن هذه الممارسات القاسية وغير القانونية تشكل انتهاكات واضحة للعديد من أحكام القانون الإنساني الدولي".

كما لفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن انتهاكات الاحتلال بحق القطاع الصحي تتزايد رغم قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة، مطالبة "بتوفير الحماية للقطاع الصحي، ومحاسبة إسرائيل وعدم التعامل معها كدولة فوق القانون".

الأمم المتحدة تعلن زيادة حد المجاعة فى غزة بسبب الحرب

وسبق، وأعلنت الأمم المتحدة الأربعاء، عن زيادة حد الجوع في غزة 12 ضعفًا بسبب هجمات الاحتلال، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتتواصل التقارير عن القصف الإسرائيلي المكثف من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة، لا سيما في خان يونس وما حولها، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين والتشريد وتدمير البنية التحتية المدنية ولا يزال يتم الإبلاغ عن العمليات البرية والقتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة في معظم أنحاء غزة

وزيرة الصحة الفلسطينية الامم المتحدة الطواقم الطبية القطاع الصحي الفلسطيني الضفة الغربية

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"