وزيرة الصحة الفلسطينية تسلم رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

سلمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء الأربعاء، رسالة عاجلة إلى مكتب الأمم المتحدة لإيصالها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش، تتضمن المطالبة بحماية الطواقم الطبية وشهادات بالاعتداءات عليهم وعلى المستشفيات.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها الوزارة والقطاع الصحي الفلسطيني، اليوم، أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة رام الله، للمطالبة بحماية الطواقم الطبية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، إن 340 طبيبا وعاملا في القطاع الصحي استشهدوا جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأصيب نحو 900 بجروح مختلفة، فيما تواصل سلطات الاحتلال اعتقال 100 كادر.

وخلال الوقفة، رفع المشاركون لافتات تندد باعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الكوادر الطبية، وطالبوا بتوفير الحماية لهم ووقف استهداف القطاع الصحي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت الكيلة أن الطواقم الصحية تتعرض لانتهاكات خطيرة في قطاع غزة والضفة"، ووصفت ما قامت به قوات الاحتلال في مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، مؤخرًا، "بالانتهاك الخطير" الذي راح ضحيته مريض واثنان من مرافقيه.

واعتبرت الكيلة أن هذه الممارسات القاسية وغير القانونية تشكل انتهاكات واضحة للعديد من أحكام القانون الإنساني الدولي".

كما لفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن انتهاكات الاحتلال بحق القطاع الصحي تتزايد رغم قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة، مطالبة "بتوفير الحماية للقطاع الصحي، ومحاسبة إسرائيل وعدم التعامل معها كدولة فوق القانون".

الأمم المتحدة تعلن زيادة حد المجاعة فى غزة بسبب الحرب

وسبق، وأعلنت الأمم المتحدة الأربعاء، عن زيادة حد الجوع في غزة 12 ضعفًا بسبب هجمات الاحتلال، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتتواصل التقارير عن القصف الإسرائيلي المكثف من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة، لا سيما في خان يونس وما حولها، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين والتشريد وتدمير البنية التحتية المدنية ولا يزال يتم الإبلاغ عن العمليات البرية والقتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة في معظم أنحاء غزة