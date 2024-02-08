الخارجية الأمريكية: من الكارثى تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية فى رفح

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه سيكون من الكارثي تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة دون تخطيط أو قليل من التفكير بمنطقة تؤوي أكثر من مليون شخص؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنه لا يزال هناك مساحة للتفاوض بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الجماعات الموالية لإيران تسعى لجر العراق إلى صراع عنيف ونحن نعمل على الحيلولة دون حدوث ذلك، مشيرةً إلى أن الضربات الأمريكية ليست انتهاكًا للسيادة العراقية بل تستهدف تحجيم قوة الجماعات الموالية لإيران.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنها تحترم السيادة العراقية بشكل كامل، مشيرةً إلى أن بغداد انتقدت هجمات الجماعات الموالية لإيران على قواتنا.