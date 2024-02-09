الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تحذّر من «كارثة» حال بدء العدوان على رفح

رفح جنوب قطاع غزة
رفح جنوب قطاع غزة

حذّرت الولايات المتحدة، أمس الخميس، من أن أي عملية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية للعدوان على رفح جنوب قطاع غزة، التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص، دون تخطيط أو بالقليل من التفكير ستكون «كارثة»، وفق وكالة وكالة «فرانس برس».

ونقلت «فرانس برس» عن نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميريكية فيدانت باتيل قوله إنّ واشنطن «لم ترَ بعد أيّ دليل على تخطيط جاد لعملية كهذه»، محذّرًا من أنّ «تنفيذ عملية مماثلة الآن، من دون تخطيط وبقليل من التفكير في منطقة نزح إليها مليون شخص، سيكون كارثة».

وأشارت الوكالة إلى أن الموقف الأميريكي يأتي «تعليقًا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّه أمر الجيش "بالاستعداد للعمل" في رفح حيث تمّ تكثيف الضربات الجوية».

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