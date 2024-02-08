الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تدعم أى عملية عسكرية لإسرائيل فى رفح

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بـالبيت الأبيض جون كيربى، مساء الخميس، أن أي عملية عسكرية كبيرة لجيش الاحتلال  في ظل الظروف الحالية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ستكون بمثابة كارثة على المدنيين هناك ولن ندعمها.

وقال: "نعتقد أن أي عملية عسكرية لا تأخذ في الاعتبار سلامة أكثر من مليون فلسطيني في رفح ستكون بمثابة كارثة ولن ندعمها".

أضاف: "وزير الخارجية أنتوني بلينكن عبر بوضوح عن مكامن قلق الولايات المتحدة بشأن أي عملية في رفح، ونحن لا نرى أي مؤشرات على اعتزام إسرائيل تنفيذ عملية واسعة النطاق في رفح".

وأردف: "هناك مليون فلسطيني موجودون في رفح والجيش الإسرائيلي مسئول عن حماية المدنيين هناك".

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متفائلون بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار

وبشأن صفقة هدنة وقف إطلاق النار، أكد كيربى أن المفاوضات مستمرة بشأن إطلاق سراح المحتجزين واتفاق هدنة في غزة، مردفًا: " نعمل على مدار الساعة ومتفائلون بشأن التوصل إلى اتفاق".

وأشار في السياق إلى أن أجزاء من رد حماس كانت إيجابية للغاية وأخرى "نعتقد أنها تحتاج إلى مزيد من العمل".

كيربي البيت الأبيض جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح كارثة اتفاق هدنة

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