نقل 3 من جيش الاحتلال للمستشفى عقب إصابتهم خلال اشتباكات فى غزة

أفادت مصادر عبرية، صباح اليوم الجمعة، بنقل 3 عسكريين من جيش الاحتلال إلى مستشفى سوروكا، بعد إصابتهم بجروح خطيرة خلال الاشتباكات في قطاع غزة.

وسبق، وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في فيديو له عبر موقع إكس، أن الدفاعات الجوية، اعترضت قبل قليل، هدفا مشبوها فوق حيفا، ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة.

إسرائيل تفحص أكثر من 350 جثة من غزة فى تل أبيب

وفي وقت سابق من اليوم، فحصت إسرائيل أكثر من 350 جثة مأخوذة من غزة في معهد أبو كبير للطب الشرعي منذ بداية الحرب، حسبما أفادت هيئة البث العامة "كان".

ومعهد أبو كبير للطب الشرعي هو مختبر أبحاث جنائي إسرائيلي، يقع في حي أبو كبير في تل أبيب، ومعروف أيضًا باسم معهد إل. جرينبيرج للطب الشرعي.

قال التقرير الذي أوردته هيئة البث العامة، إنه "يتم نقل الجثث إلى إسرائيل من غزة لتحديد ما إذا كان من بينهم أي من الرهائن الـ136 الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة أم لا".

وأضاف: "أنه بمجرد الانتهاء من فحوصات الطب الشرعي، تتم إعادة جثث الفلسطينيين المتوفين إلى غزة لدفنها.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "الجيش الإسرائيلي لم يعلق على الفور على التقرير ولم يعلق على تقارير مماثلة في الماضي".

هذا، وشنت إسرائيل الجمعة غارات جوية جديدة على مدينة رفح الحدودية المكتظة بجنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون نازح فلسطيني، فيما حذرت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لها من "كارثة" تلوح في الأفق.

وجاء ذلك بعدما صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه أمر القوات "بالاستعداد للعمل" في رفح، وهى آخر مدينة كبيرة في قطاع غزة لم تدخلها القوات البرية الإسرائيلية بعد.