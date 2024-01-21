الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلدية حيفا تطالب السكان بتخزين الطعام خشية نشوب حرب

حرب
حرب

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن جيش الاحتلال يعد خطة لإيواء محتمل لنحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية.

من جهة أخرى، أعلن رئيس بلدية حيفا أن على السكان تخزين الطعام في حال نشبت حرب مع حزب الله.

حرب إسرائيل مع حزوب الله تجعل جنوب لبنان أشبه بمدينة أشباح

وأكد تقرير كندي أن التصعيد الكبير بين حزب الله اللبناني ودولة الاحتلال أدى إلى حدوث موجة كبيرة جديدة من النزوح من جنوب لبنان، ما جعل الجنوب أشبه بمدن أشباح فارغة من سكانها.

وحسب تقرير نشرته شبكة CBS الكندية يقود التصعيد الكبير بين حزب الله اللبناني في جنوب لبنان وإسرائيل إلى عملية نزوح واسعة جديدة، إذ تحولت العديد من القرى والمدن إلى مناطق أشباح خالية من أي حركة أو سكان.

رئيس بلدية حيفا السكان تخزين الطعام نشبت حرب حزب الله جيش الاحتلال 100 الف شخص الحدود الشمالية لايواء

مواد متعلقة

على نار هادئة.. صراع السياسة والحرب و«حفظ ماء الوجه» بين إسرائيل وحزب الله

إلى أي مدى ارتبطت اشتباكات إسرائيل وحزب الله بتطور الحرب في غزة؟ (خاص)

تقرير دولى: التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يحول جنوب لبنان لمنطقة أشباح

الأكثر قراءة

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

محمد صلاح يعود إلى ليفربول لإعادة تأهيله من الإصابة

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

سياسيون: زيارة رئيس الصومال لمصر هدفها حشد الدعم لمواجهة تهديدات أديس أبابا

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

العالم ينقلب على «مجرم الحرب».. تصاعد المطالبات برحيل «نتنياهو».. المتطرف الأنانى يثير غضب الجميع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة