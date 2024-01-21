بلدية حيفا تطالب السكان بتخزين الطعام خشية نشوب حرب

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن جيش الاحتلال يعد خطة لإيواء محتمل لنحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية.

من جهة أخرى، أعلن رئيس بلدية حيفا أن على السكان تخزين الطعام في حال نشبت حرب مع حزب الله.

حرب إسرائيل مع حزوب الله تجعل جنوب لبنان أشبه بمدينة أشباح

وأكد تقرير كندي أن التصعيد الكبير بين حزب الله اللبناني ودولة الاحتلال أدى إلى حدوث موجة كبيرة جديدة من النزوح من جنوب لبنان، ما جعل الجنوب أشبه بمدن أشباح فارغة من سكانها.

وحسب تقرير نشرته شبكة CBS الكندية يقود التصعيد الكبير بين حزب الله اللبناني في جنوب لبنان وإسرائيل إلى عملية نزوح واسعة جديدة، إذ تحولت العديد من القرى والمدن إلى مناطق أشباح خالية من أي حركة أو سكان.