حماة الوطن يرحب بتشكيل لجنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني، بتشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب، والجهات المختلفة ذات الصلة.

بداية الوصول لحلول حقيقية

وأكد الحزب أن تشكيل هذه اللجنة بداية الوصول لحلول حقيقية لكل الملفات التي تم عرضها خلال جلسات الحوار في المرحلة الأولى.

وأكد حزب حماة الوطن، أهمية المرحلة الثانية من الحوار الوطني، التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق، فيما يتعلق بالملف الاقتصادي.

حماة الوطن يعكف على تجهيز مقترحات بشأن المشكلات الاقتصادية الراهنة

وفي السياق ذاته أعلن الحزب عن أنه يعكف خلال هذه الفترة على تجهيز المقترحات بشأن المشكلات الاقتصادية، التي تتضمن حلولا لتجاوز الأزمة الراهنة، من خلال مشاركة جميع القيادات والكوادر والخبرات الحزبية، في جلسات الحوار المرتقبة.

عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعه الأول، أمس، بالمرحلة الثانية للحوار الوطنى، تمهيدًا لاستئناف الجلسات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجلسات الفعلية للحوار والتركيز على الجانب الاقتصادى منه.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مقرر عام المحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال والمقرر المساعد الدكتور عبدالفتاح الجبالي، ودار النقاش حول شكل الجلسات المقبلة، واستقر الرأي على أن تكون جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

وتقرر كذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

يُذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطنى دعا للمشاركة بالآراء والمقترحات في كل موضوعات ولجان الحوار بالمرحلة الثانية، خصوصًا الملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة.

وكان أمس هو آخر موعد لتلقي تلك الآراء والمقترحات، ليتم عرضها ومناقشتها لبناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع.

وقال مجلس أمناء الحوار الوطني: “إن هناك مساحات مشتركة أوجدها الحوار الوطني، من أجل الوصول إلى الأفضل، فالوطن يحتاج إلى كل رأى ورؤية”.