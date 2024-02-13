حزب المؤتمر يقدم مقترحات لتشجيع الاستثمار فى قطاع الملاحة

أكد محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين حزب المؤتمر بالقاهرة، خبير النقل البحري بالأكاديمية البحرية، أن الاقتصاد الأزرق هو قاطرة الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة فى ظل تمتع مصر بسواحل بحرية تصل إلى أكثر من 3400 كم تمتد علي البحر المتوسط والأحمر ونهر النيل والبحيرات المنتشرة فى ربوع مصر.



وقال "جبر"، إن مصر بكل مقوماتها وثرواتها الطبيعية لا تمتلك اسطولا بحريا كبيرا حاليا بعد تعثر الشركة المصرية للملاحة البحرية والتى لا تملك سوى مركب واحد بعد أن كانت تملك فى الماضى عشرات المراكب التجارية.

الدعوة لتدشين أسطول نقل بحري مصري متطور

ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى تدشين أسطول نقل بحري مصري متطور لأن عدم وجود اسطول نقل بحري وطنى يمثل كارثة للاقتصاد القومى، وأن وجود أسطول وطني للنقل البحرى ونقل البضائع يوفر لمصر ملايين الدولارات، خصوصا اذا استثمر فى نقل القمح والمواد الغذائية من روسيا وأوكرانيا للسوق المصرى ما يسهم فى خفض التكلفة والتخفيف عن المواطن المصرى.



تدشين خط نقل ركاب بين مصر وأوروبا لتشجيع السياحة



واقترح أمين حزب المؤتمر بالقاهرة، تدشين خط نقل ركاب بين مصر وأوروبا لدعم وتشجيع السياحة الوافدة مؤكدا أن مركب الركاب الواحد يوفر لمصر سنويا 175 مليون دولار، ما يسهم فى حل مشكلة نقص السيولة الدولارية، مطالبا الإعلام المصري لإلقاء الضوء على الاقتصاد الأزرق لدعم الاقتصاد القومى.

إنشاء منظومة لمعلومات النقل البحرى



ودعا "جبر" لتكامل وتعاون بين وزارة النقل وورجال الأعمال لإنشاء شركة مساهمة عالمية للنقل البحرى تضع مصر على أعتاب نهضة حقيقية فى مجال نقل الركاب والبضائع وناقلات النفط والمخالفات.

واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر حديثة باقتراح إنشاء منظومة لمعلومات النقل البحرى (Safety code) تضم كافة البيانات البحرية وتسهم فى تطوير طريقة عمل مرتكب النقل والركاب والبضائع فى المستقبل..