نائبة: مناقشة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني خطوة لمواجهة التحديات

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن عودة جلسات الحوار الوطني تأكيد على حرص القيادة السياسية لمشاركة جميع فئات المجتمع في صنع القرار، وتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

أوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب تضافر الجهود من الجميع للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وإعطاء حلول جذرية لمواجهة التحديات العالمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

أهمية مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني

أكدت عضو مجلس النواب، أهمية مشاركة الحكومة بشكل فعال في جلسات الحوار الوطني المقبلة وذلك لوضع مقترحات جادة يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

أشارت إلى أن توجيه الرئيس السيسي باستمرار الحوار الوطني جاء استكمالا لمشاركة جميع القوى والتيارات السياسية في وضع حلول من شأنها إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي أثرت على العالم أجمع، بعد تداعيات جائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية.

لفتت عضو مجلس النواب إلى أن الحوار الوطني أحدث حالة من تحريك المياه الراكدة فى الحياة السياسية، والاستماع لرؤية الأحزاب السياسية بشأن القضايا المختلفة ومناقشتها ورفع هذه المقترحات للرئيس السيسي لتنفيذها وهو ما استجاب له.

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، أمس السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وتسلم مجلس أمناء الحوار الوطنى، برئاسة الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار، الأحد، الخطة التنفيذية المقدمة من الحكومة بشأن توصيات المرحلة الأولى للحوار، والتى تشمل الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات متابعة الأداء الخاص بالتنفيذ، والتقييم المبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.