الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت شيرين مجدي، مراسلة إكسترا نيوز، إن مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في ظل حزمة الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة اجتماعية جيدة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وأضافت مجدي، خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القانون الأول يتضمن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

التأكيد على زيادة الأجور والحد الأدنى للعاملين بالدولة

وأوضحت مراسلة إكسترا نيوز، أنه تم التأكيد على زيادة الأجور والحد الأدنى للعاملين بالدولة، وتعجيل موعد صرف العلاوات الدورية لتصبح الأول من مارس بدلًا من الأول من يوليو.

وأشارت، إلى أن مشروع القانون المسن يمنح إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة. 

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