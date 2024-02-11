الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": ما يحدث بالضفة الغربية ليس ببعيد عن قطاع غزة

الضفة الغربية
الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الضفة الغربية، إن ما يحدث بالضفة الغربية ليس ببعيد عن قطاع غزة، لكن بوتيرة أقل وصمت مقلق، سواء نهب الأراضي أو الاستيلاء على المركبات وسرقة المصوغات الذهبية، وأيضًا الشهداء والاعتقالات اليومية.

وأشارت "السلامين"، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إلى أن هناك 12 فلسطينيًا تم اعتقالهم حتى فجر اليوم من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، حيث تركزت هذه الاعتقالات في مدينة الخليل.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الضفة الغربية، أن الاحتلال أجرى تحقيقات ميدانية لأكثر من 30 مواطنًا فلسطينيًا، وإطلاق وابل من الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين الذين قاموا بالتصدي للعدوان خلال الاقتحام.

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