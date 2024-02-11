"القاهرة الإخبارية": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فى محيط دمشق

قال خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق، خاصة أننا شهدنا تصعيد شرق البلاد من قبل قوات الاحتلال، التي تستهدف العاصمة السورية دمشق، وأيضًا منطقة الديمة شمال غرب العاصمة.

وأضاف هملو، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن البيان العسكري السوري أشار لعدد من الخسائر، منها سقوط ثلاثة قتلى من غير الجنسية السورية، وتشير التوقعات إلى أنهم ينتمون لحزب الله اللبناني أو الحرس الثوري، أو القوات الإيرانية.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، أن هذه الاستهدافات تأتي استكمالًا للدور الذي يجري شرق البلاد، حيث إن هناك حربًا تجري شرق البلاد باستهداف القواعد الأمريكية.