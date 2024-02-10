"القاهرة الإخبارية": مقتل 3 أجانب فى قصف إسرائيلى على ريف دمشق

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن إعلام سوري، اليوم السبت، بأن 3 من جنسيات غير سورية قتلوا في قصف إسرائيلي على ريف دمشق.

وكانت أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فجر اليوم السبت، عن التصدي لهجوم إسرائيلي جوي استهدف مواقع في ريف دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، قوله: "حوالي الساعة 1:05 من فجر هذا اليوم، شنّ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا عددًا من النقاط في ريف دمشق".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها".