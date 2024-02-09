الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس حزب الاتحاد: قرارات الرئيس السيسى تاريخية وبمثابة هدية للمواطنين

رضا صقر، رئيس حزب
رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد،

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن حزمة القرارات للحماية الاجتماعية، بتوجيهات الرئيس السيسي، جاءت استكمال لمنظومة الاصلاح الاجتماعي الموجود في الدولة، وهي قرارات تاريخية جاءت في توقيت حساس جدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن توقيت تلك القرارات حساس للعالم ولمصر بالتبعية، ففي ظل كل هذه الضغوط العالمية من حروب عسكرية واقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، إلا أن القيادة السياسية تشعر بآلام المواطنين.

توقيت قرارات الرئيس السيسي دقيق بالنسبة للمصريين 

وأكد أن تلك القرارات تعتبر بمثابة هدية من الرئيس السيسي للمواطن المصري، في ظل اقتراب شهر رمضان، وهو توقيت دقيق بالنسبة للمصريين بصفة خاصة، الأمر الذي يعكس مدى حرص القيادة السياسية في مصر لتوفير حياة كريمة للمواطنين، والعمل على رفع العبء على كاهلهم.

دول كبرى ألغت الدعم لمواطنيها لكن مصر لم تفعل ذلك بسبب شعورها بالمواطن

وأوضح رئيس حزب الاتحاد، أن هناك دولا كبرى ألغت الدعم لمواطنيها لكن مصر لم تفعل ذلك بسبب شعورها بالمواطن، لافتا إلى أن قرارات الحماية الاجتماعية كان متلازما حدوثه في ظل الحملات الأمنية على محتكري السلع والمضاربين بالعملة المصرية، وذلك لضبط السوق.

وواصل: تزامن الحملات الأمنية مع تلك القرارات بيعني أن الدولة المصرية تمضي قدما في ضبط السوق والأسعار، وحماية المواطنين، والقضاء على السوق الموازية، الأمر الذي يزيد شعور المواطنين بنفع تلك القرارات.

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