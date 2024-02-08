الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.. وقيمة المرتبات بعد الزيادة الجديدة

المرتبات
المرتبات

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

كانت وزارة المالية قد حددت منذ فترة بعيدة موعد صرف المرتبات لجميع العاملين في الوزارات والشركات والمصانع والمصالح الحكومية وهم أول خمسة أيام من كل شهر.

وعلى صعيد متصل حددت وزارة المالية صرف متأخرات مستحقات العاملين، وهي ثلاث أيام تأتي تباعا عقب انتهاء الأايام المخصصة لصرف المرتبات للعاملين بالدولة.

رسميا.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 حسب ما نشرته وزارة المالية في الساعات الماضية على موقعها الإلكتروني وصفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك هو خلال أيام 21، 24، 25، 26، 27، من شهر فبراير 2024، على أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 8، 11، 12 من نفس الشهر.

قيمة  مرتبات شهر فبراير  2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2024

الدرجة السادسة 

مرتبات شهر فبراير 2024 للدرجة السادسة 4 آلاف جنيه

الدرجة الخامسة

مرتبات فبراير 2024 للدرجة الخامسة 4500 جنيه.

الدرجة الرابعة 

مرتبات شهر فبراير 2024 للدرجة الرابعة 5 آلاف جنيه.

الدرجة الثالثة 

مرتبات فبراير 2024 للدرجة الثالثة 5500 جنيه.

الدرجة الثانية 

مرتبات شهر فبراير 2024 للدرجة الثانية 6 آلاف جنيه.

الدرجة الأولى 

مرتبات فبراير 2024 للدرجة الأولى أو ما يعادلها 7 آلاف جنيه.

درجة المدير العام 

مرتبات شهر فبراير 2024 درجة المدير العام أو ما يعادلها 8000 جنيه.

الدرجة العالية وما يعادلها 

مرتبات فبراير 2024 للدرجة العالية أو ما يعادلها 9 آلاف جنيه.

الدرجة الوظيفية الممتازة 

مرتبات شهر فبراير 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 11 ألف جنيه.

جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024

 

يوم 1،2 فبراير 

- أصحاب المعاشات الحاصلين على أكثر من 1000 جنيه، يومي 1 و2 فبراير 2024

يوم 3،4 فبراير 

- أصحاب المعاشات الحاصلين على معاش أكثر من 2000 جنيه، يومي 3 و4 فبراير 2024

يوم 5،6 فبراير 

- أصحاب المعاشات الحاصلين على معاشات أكثر من 3000 جنيه يومي 5 و6 فبراير 2024

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