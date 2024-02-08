رسميا.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

مع قرب انتهاء شهر فبراير، وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجود زيادة في مرتب العاملين بالدولة يكثر التساؤل لمعرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 عبر جوجل، حيث يستعد المواطنون العاملون بالدولة للحصول على وجود زيادة كبيرة بمرتباتهم الشهرية، حيث سيحصل العاملون بالجهات الحكومية والتابعة للدولة المصرية على مرتباتهم لشهر مارس، وذلك إلى جانب الزيادة التي قد أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي كحزمة من جميع إجراءات الحماية الاجتماعية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة في مصر

ووفق إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء، فمن الجدير أن سيحصل جميع المواطنون على حزمة حماية اجتماعية تكون جديدة، قد تضمنت زيادة في الأجور والمرتبات لكي تصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا طبق الدرجة الوظيفية لكل موظف، كما أن جرى الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين لكي يصل إلى كبلغ 6 آلاف جنيه بدلا من قيمة 4 آلاف جنيه لجميع موظفي الدرجة السادسة.

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور التالية مرتبات الموظفين العاملين بالدولة مضافا إليها الزيادة المقرر الحصول عليها وذلك خلال صرف جميع مرتبات شهر مارس 2024، حيث أن أقرت “المالية”، أنّ كاغة مواعيد الصرف سوف تبدأ يوم الخميس الموافق 21 من مارس 2024 وستنتهي في يوم الأربعاء 27 مارس 2024.

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