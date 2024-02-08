الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

لماذا تناول الطعام بعد الساعة 8 مساءً أمر سيئ جدًا؟

تناول الطعام ليلًا
تناول الطعام ليلًا

هل قاعدة "ممنوع الأكل بعد الساعة 8 مساءً" مفيدة لصحتك؟ حتى لو كنت لا تمارس نظامًا غذائيًا مقيدًا بالوقت مثل الصيام المتقطع، فربما تكون قد فرضت ممارسات معينة على روتينك الليلي.

هل يعتبر تناول الطعام بعد الساعة الثامنة أمرًا سيئًا جدًا إلى هذا الحد؟

إليك ما يقوله خبراء التغذية وإخصائيو الجهاز الهضمي المسجلون عن تناول الطعام ليلًا، وفقًا لصحيفة health:

على الرغم من عدم وجود الكثير من الأبحاث بشأن عدم تناول الطعام على وجه التحديد بعد الساعة 8 مساءً، إلا أن هناك فوائد مؤكدة للحد من تناول الطعام ليلًا بشكل عام.

تقول دكتورة جانيس إس لاستر، طبيب متخصص في الباطني والسمنة، وأمراض الجهاز الهضمي والتغذية للصحة: إنه عندما يستهلك الأفراد الطعام أثناء الليل، فإنه يميل في كثير من الأحيان إلى أن يتكون من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون بدلًا من الوجبات المخططة والمتوازنة بعناية".

وأوضحت أن توقيت تناول الطعام يمكن أن يؤثر على عملية الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي، مما يؤثر في النهاية على الوزن.

تدعم دراسة أجريت عام 2022، حديث الأطباء، فقد وجد الباحثون أن تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم يزيد من جوع المشاركين، ويقلل من كمية السعرات الحرارية التي يحرقونها، ويؤدي إلى زيادة تخزين الدهون.

توقيت تناول الطعام يرتبط باستقرار الوزن

ووفقًا للدكتورة جانيس، فقد تكون هذه التأثيرات فريدة لكل شخص بناءً على أنواع الطعام والوراثة ومستويات التوتر وعوامل أخرى، مشيرة إلى أنه "يرتبط تناول الطعام مبكرًا باستقرار الوزن".

بالإضافة إلى آثاره على زيادة الوزن، فإن تناول الطعام في ساعة متأخرة قد يكون له أيضًا عيوب في عملية الهضم.

وقالت كارولين سويكا، إخصائية أمراض الجهاز الهضمي، لصحيفة Health: "إن تناول الطعام بالقرب من وقت النوم أو قبل الاستلقاء يزيد بشكل كبير من مرض ارتجاع المريء، ولهذا السبب لا أوصي به".

وإذا كان الارتجاع يؤدي إلى تعطيل نومك، فمن الجيد الالتزام بساعة محددة لتناول الطعام على الجانب السابق.

وقالت لاستر: "بالنسبة للأفراد الذين يعانون من الانتفاخ أو حرقة المعدة، فمن المستحسن تجنب تناول الطعام قبل 90 دقيقة من وقت النوم لمنع ظهور أعراض الجهاز الهضمي".

تناول الوجبات الخفيفة ليلًا

فيما قال بيس بيرجر، استشاري التغذية، إن هناك فرقا كبيرا بين تناول الوجبات الخفيفة الصحية أو لا، في الليل، مشيرًا إلى أن تناول بقايا البيتزا أو الآيس كريم أو رقائق البطاطس، بغض النظر عن الوقت من اليوم، فهذه ليست خيارات صحية". 

وأضاف استشاري التغذية: إذا اخترنا الفاكهة أو الخضار أو البروتينات الخالية من الدهون أو المكسرات، بغض النظر عن الوقت من اليوم، فهذه خيارات صحية، وتوفر لك طاقة وعناصر غذائية كبيرة.

وأوضح الأطباء أنه إذا كنت تعاني من مرض السكري أو مشاكل أخرى تتعلق بالسكر في الدم، فمن المهم الالتزام بتوصيات الطبيب بشأن توقيت وجباتك والوجبات الخفيفة، فقد يكون البقاء لفترة طويلة دون تناول الطعام أمرًا خطيرًا بالنسبة لك.

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