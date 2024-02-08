بدون حرمان.. أفضل سناكس خفيفة ومُشبعة لمرضى السكري من النوع 2

يحتار الكثير من مرضى السكري، خاصة من النوع 2، في اختيار نوع السناكس بين الوجبات، أو طوال فترات اليوم، ولهذا نقدم لكم في التقرير التالي، أفضل الوجبات الخفيفة لمرض السكري التي يمكن أن تساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم.

ووفقًا لموقع health، فيما يلي الوجبات الخفيفة التي يمكنك تجربتها، في حالة مرضى السكري من النوع 2.

أفضل الوجبات الخفيفة لمرضى السكر

يعد مرض السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة تحدث عندما لا يستخدم جسمك الأنسولين بشكل صحيح، وهو الهرمون الذي يساعد الجلوكوز على دخول الخلايا.

والجلوكوز هو نوع من السكر يأتي من الطعام الذي تتناوله وهو ضروري ليمدك بالطاقة، ولكن نظرًا لأن الأنسولين لا يوصل الجلوكوز إلى الخلية، فإن الجلوكوز يتراكم في الدم، مما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ونظرًا لأن الجلوكوز يأتي من الطعام الذي تتناوله، فمن المهم للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 أن ينتبهوا لنظامهم الغذائي، وخاصة الابتعاد عن تناول الكربوهيدرات، وذلك لأن الكربوهيدرات تتحلل إلى جلوكوز في الجسم.

ويعد اختيار الوجبات الخفيفة التي تحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية أمرًا أساسيًا للتحكم في مستويات السكر في الدم والحفاظ على الجوع بين الوجبات.

زبادي يوناني مع التوت

يعتبر الزبادي اليوناني غير المحلى وجبة خفيفة ممتازة لمرض السكري لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين ومنخفض نسبيا في الكربوهيدرات.

توفر علبة واحدة سعة 5.5 أونصة من الزبادي اليوناني غير المحلى ما يلي:

السعرات الحرارية: 92

البروتين: 16.1 جرام

الدهون: 0.6 جرام

الكربوهيدرات: 5.7 جرام

الكالسيوم: 173 ملج، 13% من القيمة اليومية

ويمكنك أن تضيف التوت مع الزبادي، فإن التوت يحتوي على نسبة منخفضة من السكر بشكل طبيعي ومصدر جيد للألياف، ويوفر نصف كوب من التوت الخام 4 جرامات من الألياف، و7.3 جرامًا من الكربوهيدرات، و2.7 جرامًا فقط من السكر.

زبدة الفول السوداني

تحتوى ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني على ما يلي:

السعرات الحرارية: 94.4

البروتين: 3.8 جرام

الدهون: 8 جرام

الكربوهيدرات: 3.5 جرام

الألياف: 1.1 جرام

البيض المسلوق

يعتبر البيض المسلوق وجبة خفيفة رائعة غنية بالبروتين لمرضى السكري.

توفر بيضة واحدة كبيرة مسلوقة ما يلي:

السعرات الحرارية: 77.6

البروتين: 6.3 جرام

الدهون: 5.3 جرام

الكربوهيدرات: 0.6 جرام

الألياف: 0 جرام

والبيض أيضًا يشبع الجسم ويمكن أن يساعد في تقليل إجمالي السعرات الحرارية اليومية، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن، فإذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن فقدان الوزن بشكل تدريجي يمكن أن يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم ويقلل الحاجة إلى أدوية خفض الجلوكوز

الحمص المهروس مع الخضار

الحمص المهروس عبارة عن دهن كريمي مصنوع من الحمص، يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتين النباتي والألياف والدهون الصحية.

توفر ملعقتان كبيرتان من الحمص:

السعرات الحرارية: 82.4

البروتين: 2.5 جرام

الدهون: 5.8 جرام

الكربوهيدرات: 5.1 جرام

الألياف: 1.8 جرام

يتناسب الحمص بشكل مثالي مع الخضار النيئة، بما في ذلك البروكلي والجزر والفلفل الحلو، للحصول على وجبة خفيفة صحية وغنية بالمغذيات لمرضى السكري.

الفشار

طالما أنه لا يتم تقديمه مع الزبدة أو الملح، يعتبر الفشار وجبة خفيفة جيدة من الحبوب الكاملة لمرض السكري.

ويوفر كوب واحد من الفشار غير المملح ما يلي:

السعرات الحرارية: 30

البروتين: 1 جرام

الدهون: 0.34 جرام

الكربوهيدرات: 6.2 جرام

الألياف: 1.2 جرام

الفشار منخفض السعرات الحرارية، مما يمكن أن يدعم الوزن الصحي ويساعد مرضى السكري من النوع 2، كما يمكن أن يساعدك الفشار على الشعور بالشبع واستهلاك سعرات حرارية أقل على مدار اليوم.

حفنة من اللوز

اللوز هو وجبة خفيفة سهلة وغنية بالعناصر الغذائية ويمكن تناولها أثناء التنقل أو السفر، وتظهر الأبحاث أن اللوز والمكسرات الأخرى يمكن أن تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

اللوز منخفض في الكربوهيدرات ويحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، كما يعزز التحكم في نسبة السكر في الدم.

حفنة واحدة، أو حوالي 23 حبة لوز، توفر ما يلي:

السعرات الحرارية: 164

البروتين: 6 جرام

الدهون: 14.1 جرام

الكربوهيدرات: 6 جرام

الألياف: 3.5 جرام

المغنيسيوم: 76.5 ملغ، 18% من القيمة الغذائية اليومية

الريبوفلافين: 0.32 ملجم، 25% من القيمة الغذائية اليومية

فيتامين هـ: 7.26 ملغ، 48% من القيمة الغذائية اليومية